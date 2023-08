Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Prima casalinga per il Milan

Seconda giornata di campionato tra Milan e Torino. Primo match casalingo della stagione dei rossoneri che, dopo la vittoria ottenuta lunedì sera contro il Bologna, vogliono continuare a fare bene, il Torino, invece, arriva all’incontro dopo il pareggio contro il Cagliari di lunedì pomeriggio. L’incontro, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: