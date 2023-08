Monza-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Palladino opta per il 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali; D’Ambrosio, Marì e Izzo in difesa; Gagliardini e Pessina in mezzo al campo, supportati da Ciurria e Kyriakopoulos; Caprari e Colpani dietro a Mota, in avanti. 4-2-3-1 per Zanetti con Perisan a sostituire l’infortunato Caprile; Luperto e Ismajli centrali di difesa con Ebuehi e Cacace terzini; Marin e Grassi a centrocampo; dietro a Cancellieri, Baldanzi e Gyasi, a sostegno di Caputo.