Monza-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Grande occasione per il Milan. I rossoneri hanno l’opportunità di superare la Juventus e raggiungere la seconda posizione in classifica. La formazione di Pioli affronterà il Monza all’U-Power Stadium, domenica alle 20.45. Brianzoli, undicesimi, hanno raccolto 5 punti nelle ultime tre gare. La gara d’andata è terminata 3-0 per il Milan. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Monza-Milan, le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.