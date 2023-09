Mourinho in dubbio? No, per molti tifosi della Roma

A Trigoria spunta uno striscione in favore di Josè Mourinho realizzato dal gruppo ‘Nel nome di Roma’, nessun dubbio per gran parte dei tifosi giallorossi, lo special one non si tocca. Dopo l’avvio di stagione non certo esaltante qualcuno aveva iniziano a mettere in dubbio il futuro del tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. Ma la fiducia nei confronti dell’allenatore sembra essere incondizionata.