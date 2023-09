Mourinho torna a parlare di Siviglia-Roma: “Vincere con il Manchester è normale, invece qui..”

Nuovo volto di Sky per la Champions League, Josè Mourinho è tornato a parlare della vittoria in Conference con la Roma ma anche del Manchester United: “È uguale. Vincere l’Europa League con il Manchester è un’emozione normale. Riguardo a quella lì, invece (indicando Siviglia-Roma, ndr), se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica”.

Mourinho: “Ho pianto dopo dopo Roma-Feyenoord”

E invece tra Roma-Leicester (semifinale di Conference vinta nel 2022, ndr) e Roma Feyenoord (finale di Conference vinta nel 2022, ndr)?

“Scelgo Roma-Feyenoord ma avrei potuto indicare anche la gara con il Leicester. Non ho mai pianto in campo dopo una sconfitta. Qualche volta, piango dopo una vittoria e queste due sono storiche per la Roma”.

Tra due momenti come quello in cui parla all’orecchio di Guardiola in Barcellona-Inter (semifinale di Champions del 2010 con cui i nerazzurri sono poi andati in finale, ndr) e quello in cui esulta al fischio finale?

“Il secondo, senza dubbio. Il primo è un gioco mentale, l’altro è pura gioia”.