Napoli al fotofinish contro il Verona, ci pensa Lukaku (1-2)

Il Napoli la vince grazie a Lukaku
Napoli all’ultimo respiro a Verona, quando ormai il pari sembrava il risultato finale e all’addio ai sogni di gloria per Conte e i suoi, arriva la zampata vincente di Lukaku. Il centravanti belga la decide in Zona Cesarini, un 2 a 1 che regala al Napoli tre punti pesanti per la corsa Champions.
Verona Napoli tabellino
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (55′ Frese), Nelsson, Edmundsson; Oyegoke (70′ Suslov), Akpa-Akpro (82′ Niasse), Gagliardini, Harroui (82′ Slotsager), Bradaric; Bowie, Sarr (55′ Mosquera). Allenatore: Paolo Sammarco
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano (78′ Mazzocchi), Lobotka (73′ Gilmour), Elmas, Spinazzola (52′ Gutierrez); Vergara (78′ Giovane), Alisson Santos (73′ Lukaku); Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
GOL: 2′ Hojlund (N), 64′ Akpa Akpro (V), 90+6′ Lukaku (N)
ASSIST: –
AMMONITI: Akpa Akpro (V), Vergara (N), Sammarco (V), Conte (N), Elmas (N), Suslov (V), Harroui (V), Juan Jesus (N)
ESPULSI: –