Torna in campo il Napoli di Antonio Conte. 4-2-3-1 per l’ex Inter con Spinazzola alto. Davanti Simeone, aspettando di conoscere il suo futuro. La gara non sarà trasmessa in TV.

Le probabili formazioni di Napoli-Brest:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Raspadori; Simeone. Allenatore: Antonio Conte.

Brest: Leroy; Abergel, Bamba, Mendy, Mouyokolo; Mugisha, Pagis, Ponceau, Talbi, Tosin; Yongwa. Allenatore: Eric Roy.