Napoli, che fatica! Il gol di Lobotka vale i tre punti col Sassuolo (1-0)

Rotazioni per Conte nel match col Sassuolo in vista di due sfide importantissime in programma settimana prossima contro Copenaghen e Juventus entrambe in trasferta. Il tecnico leccese è costretto a seguire la partita dalla tribuna per la squalifica rimediata contro l’Inter ma il Napoli parte forte e si porta subito in vantaggio dopo sette minuti con Lobotka che sfrutta con un tiro al volo la parata di Muric su Elmas. Il Sassuolo crea i maggiori pericoli dalla fascia di Laurientè senza però riuscire a sfondare con tante conclusioni da fuori area. Piove sul bagnato in casa Napoli che è obbligato a sostituire sia Elmas che Rrahmani con quest’ultimo che esce per un problema all’adduttore che verrà monitorato nei prossimi giorni. Le statistiche di fine partita dimostrano come i neroverdi abbiano creato opportunità effettuando più tiri del Napoli ma concludendo poco nello specchio della porta. Gli uomini di Conte tornano a -6 dall’Inter e agganciano il Milan al secondo posto in classifica.

Tabellino del match

Reti: 7′ Lobotka

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (57′ Lang), Rrahmani (67′ Buongiorno), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (62′ Mazzocchi), Elmas (56′ Politano); Hojlund. All. Stellini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (81′ Coulibaly); Lipani (89′ Moro), Matic, Vranckx (54′ Iannoni); Fadera (81′ Skjellerup), Pinamonti (89′ Cheddira), Laurientè. All. Grosso

Ammoniti: 53′ Vranckx, 84′ Iannoni