Napoli, fatta per Traorè | C’è il comunicato ufficiale

Terminate le visite mediche a Villa Stuart Hamed Traoré ha messo nero su bianco con il Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno ex Sassuolo arriva nel club di ADL con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro.

Napoli, ecco Traorè: ora si punta Barak

Il calciatore potrà essere convocato già a partire dalla sfida contro la Lazio, in programma il 28 all’Olimpico, gara decisiva per la prossima Champions League. Non è finita qui però perchè il club azzurro nelle prossime ore potrebbe annunciare anche Barak dalla Fiorentina.