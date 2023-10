Napoli-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

Nessuna grande novità di formazione in casa Napoli rispetto a quanto visto nelle scorse gare. Ancora difesa affidata al duo Ostigard–Natan con Di Lorenzo e Mario Rui, preferito ad Oliveira, sulle fasce. In avanti il trio Politano–Kvaratskhelia–Osimhen. Italiano lancia ancora Kayode sulla fascia dopo la buona prestazione contro il Cagliari. In avanti Nzola, supportato da Brekalo, Bonaventura e Gonzalez. Panchina per Beltran.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.