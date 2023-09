Napoli-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Big match in programma questa sera alle 20.45 tra Napoli e Lazio. Partenopei in campo con il 4-3-3 con: Meret tra i pali; Rrhmani e Juan Jesus al centro della difesa, sostenuti da Olivera e Di Lorenzo sulle fasce; Anguissa, Lobotka e Zielinski in mezzo al campo; in avanti, invece, Politano e Kvaratskhelia accanto all’unica punta, Victor Osimhen. Biancocelesti di Sarri, a caccia dei primi punti stagionali, con 4-3-3 composto da: Provodel in porta; Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj per il reparto difensivo; Cataldi, Vecino e Luis Alberto a centrocampo; Felipe Anderson, Zaccagni e Ciro Immobile come tridente offensivo.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri