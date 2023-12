Il match tra Napoli e Monza si disputerà venerdì 29 dicembre 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona. Questa partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con il Napoli che cerca di risalire la classifica dopo un periodo di risultati negativi e il Monza che ambisce a stabilizzare la propria posizione a metà classifica.

Napoli-Monza, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Napoli è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 1.65 su snai e 1.71 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.90 mentre una vittoria del Monza (segno 2) si trova anche quota 5.31. Ecco la comparazione quote di Napoli e Monza dei bookmakers:

Snai : Napoli (1): 1.65 Pareggio (X): 3.90 Monza (2): 5.25

: Gol Gol : Napoli (1): 1.68 Pareggio (X): 3.87 Monza (2): 5.20

: Sportbet : Napoli (1): 1.71 Pareggio (X): 3.96 Monza (2): 5.31

Momento Napoli

Il Napoli, allenato da Walter Mazzarri, sta attraversando un periodo difficile. La squadra è scesa fuori dalle posizioni europee dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato. Walter Mazzarri dovrà affrontare la squalifica di Politano e Osimhen (già partito per la coppa d’Africa). Questi ultimi saranno rimpiazzati da Lindstrom e Raspadori, con quest’ultimo che agirà nel ruolo di prima punta. Inoltre, si valutano le condizioni non ottimali di Lobotka: in caso di forfait, la fiducia si sposterà su Cajuste, affiancato da Zambo Anguissa e Zielinski. Queste variazioni potrebbero influenzare l’equilibrio della squadra, soprattutto in fase offensiva. Ancora indisponibili Natan e Oliveira.

Momento Monza

Il Monza di Raffaele Palladino arriva a Napoli dopo una serie di risultati altalenanti, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Lorenzo Colombo potrebbe ricevere una chance nel ruolo di attaccante, con Mota e Colpani a supporto. Nel pacchetto difensivo, l’assenza dello squalificato Mari apre la porta a una chance per Izzo. Inoltre, Valentin Carboni è pronto a subentrare a gara in corso, portando freschezza e nuove opzioni in campo.

Statistiche e curiosità

Risultati Storici: Nei 6 incontri precedenti tra Napoli e Monza, entrambe le squadre hanno vinto due volte, con due pareggi. Performance in Casa del Napoli: Nella stagione corrente, il Napoli non è riuscito a segnare in 2 delle loro 8 partite casalinghe in Serie A. Ultimo Incontro: L’ultimo incontro tra queste due squadre ha visto il Monza vincere 2-0, mentre nella stagione precedente, il Napoli aveva vinto 4-0 in casa.

Napoli-Monza, analisi finale e consigli

Data la situazione attuale del Napoli, con diverse assenze importanti, e la forma altalenante del Monza, questa partita potrebbe rivelarsi equilibrata. Il Napoli, pur con le sue difficoltà, potrebbe avere un leggero vantaggio giocando in casa. Tuttavia, il Monza ha dimostrato di poter essere competitivo e potrebbe approfittare delle vulnerabilità del Napoli. Un possibile risultato potrebbe essere un pareggio o una vittoria risicata per il Napoli, con un punteggio di 1-1 o 1-0 a favore dei padroni di casa. Occhio però al fattore Maradona per i partenopei, che paradossalmente hanno avuto maggiori difficoltà fra le mura amiche.