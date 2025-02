Noah Okafor potrebbe diventare l’occasione last minute per il Napoli di Antonio Conte. I partenopei hanno fatto un sondaggio per l’attaccante svizzero in uscita dal Milan. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Atalanta che avrebbe intenzione di ingaggiarlo come sostituto dell’infortunato Scamacca.

Napoli, se sfuma Saint Maximin l’alternativa è Okafor

Mentre il Milan ha intenzione di liberarsene, a Napoli potrebbe essere d’aiuto nella corsa scudetto. Il giocatore svizzero avrebbe anche rifiutato altre offerte per partire alla volta della città campana. Il ds Manna sta lavorando per portare l’attaccante, vicino al Lipsia nelle scorse settimane, alla corte di Antonio Conte. Si lavora incessantemente al colpo per portare in azzurro l’esterno svizzero in forza ai rossoneri e avere il sostituto di Kvara.

Al momento l’opzione Noah Okafor è da considerarsi valida solo se Manna non riuscirà a chiudere la trattativa per Saint Maximin con il Fenerbahce. Il profilo individuato per sostituire il georgiano partito per il PSG è quello di Allan Saint-Maximin, esterno offensivo francese classe 1997 attualmente in prestito al Fenerbahce ma di proprietà dell’Al Ahli. Solo in caso che la trattativa non vada in porto, l’alternativa last minute potrebbe essere rappresentata da Noah Okafor, in uscita dal Milan che ha bisogno di spazio e cash per prelevare Joao Felix dal Chelsea.