Una sorpresa per tutti la decisione di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha chiesto una settimana di ferie. Un’assenza, seppur giustificata, che fa clamore nell’ambiente. I giocatori del Napoli non convocati in nazionale sono tornati al lavoro a Castel Volturno ma l’hanno fatto senza l’allenatore.

Napoli, la scelta di Antonio Conte era programmata, la nota arriva dalla società

Una scelta che ha fatto discutere per modalità e tempismo, soprattutto perché la decisione del tecnico è arrivata in un momento di crisi, dopo che il Napoli oltre a non funzionare bene in Champions continua ad avere difficoltà anche in campionato. Considerando che nessuno si aspettasse la decisione di Conte, il club partenopeo ha voluto chiarire la posizione di tutti tramite una nota.

La società di Aurelio De Laurentiis ha diramato una nota ufficiale per chiarire la posizione di Antonio Conte. Da Napoli fanno sapere che le “ferie” di Conte fossero programmate da tempo e che quindi non hanno nessun collegamento con il periodo complicato che sta vivendo la squadra. A quanto pare, vengono spente anche le voci di possibili dimissioni circolate negli ultimi giorni e di un addio imminente di Antonio Conte. Nelle prossime settimane si avranno più consapevolezze sul momento del Napoli e del futuro del tecnico.