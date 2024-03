Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Ritorna la Serie A. Il Napoli, vincitore della sfida contro la Juventus di domenica, affronta il Torino. Partenopei, che saranno impegnati in Champions League contro il Barcellona, a caccia di punti per rincorrere la zona Europa. I granata, decimi, a 37 punti, mancano la vittoria da tre giornate. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Napoli-Torino, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Juric.