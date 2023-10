Napoli, tragedia dopo il match casalingo contro il Milan

Tragedia allo stadio Maradona dopo Napoli Milan, ritrovato un uomo senza vita vicino al settore riservato ai tifosi del Milan. Si attendono aggiornamenti sull’ incidente

La vicenda

Dopo il match del Maradona tra Napoli–Milan finito sul 2-2 di Serie A si è consumata una vera e propria tragedia.

Secondo quando riportato da Il Messaggero in merito alla ricostruzione della vicenda.

Due amici nell’ intento di vedere la partita senza biglietto hanno scavalcato per accedere all’impianto.

L’amico della vittima poco dopo avrebbe rinunciato per via della caduta di una trave mentre il quarantaduenne avrebbe continuato nel suo intento per poi precipitare poco dopo nel vuoto consumando così una vera e propria tragedia.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto il nostro campionato.