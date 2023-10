Newcastle-PSG, probabili formazioni e dove vederla

In campo il gruppo F, stesso in cui milita il Milan: il Newcastle ospita il Paris Saint-Germain al St. James’ Park, questa sera alle 21. Buon pareggio per i Magpies nella prima gara, terminata 0-0 in casa del Milan, ottima, invece, la partenza dei parigini, che hanno sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Hakimi. Quello di questa sera sarà il primo confronto tra i due club. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 253), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

NEWCASTLE: (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

PSG: (3-4-3): Donnarumma; Danilo, Skriniar, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.