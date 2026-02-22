Pasalic e Samardzic regalano una rimonta da Dea su Napoli e Champions (2-1). Nerazzurri a -2 dalla Roma

Atalanta e Napoli si ritrovano alla New Balance Arena dopo aver affrontato entrambe le romane nell’ultimo turno di campionato. Il match si sblocca al 18′ quando Beukema di testa trafigge la guardia di Carnesecchi sulla punizione dalla destra di Gutierrez. Tra la fine e l’inizio dei due tempi di gioco il Napoli si è visto togliere un rigore col Var sul contatto Hien-Hojlund e poi gol annullato a Gutierrez per fallo del danese sullo stesso Hien. I nerazzurri la ribaltano con due gol di testa prima con Pasalic al 61′ e successivamente con Samardzic al 81′. Con questa vittoria l’Atalanta torna in corsa per il quarto posto e si porta a -5 dal Napoli creando una bagarre incandescente per questo finale di stagione.

Tabellino del match

Reti: 18′ Beukema, 61′ Pasalic, 81′ Samardzic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (69′ Djimsiti), Hien, Kolasinac (84′ Ahanor); Bellanova (57′ Bernasconi), De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (46′ Samardzic), Zalewski; Krstovic (57′ Scamacca). All. Palladino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus (70′ Olivera); Mazzocchi (67′ Spinazzola), Elmas, Lobotka, Gutierrez (67′ Politano); Vergara (70′ Giovane), Alisson (85′ Lukaku); Hojlund. All. Conte

Ammoniti: 37′ Juan Jesus, 77′ Zalewski