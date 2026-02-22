Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 22, 2026
Pasalic e Samardzic regalano una rimonta da Dea su Napoli e Champions (2-1). Nerazzurri a -2 dalla Roma

L'Atalanta ribalta il Napoli e torna in corsa per la Champions

Matteo Capone
uefa champions league 2025 2026: napoli vs chelsea
ANTONIO CONTE FA ENTRARE ROMELU LUKAKU ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Atalanta e Napoli si ritrovano alla New Balance Arena dopo aver affrontato entrambe le romane nell’ultimo turno di campionato. Il match si sblocca al 18′ quando Beukema di testa trafigge la guardia di Carnesecchi sulla punizione dalla destra di Gutierrez. Tra la fine e l’inizio dei due tempi di gioco il Napoli si è visto togliere un rigore col Var sul contatto Hien-Hojlund e poi gol annullato a Gutierrez per fallo del danese sullo stesso Hien. I nerazzurri la ribaltano con due gol di testa prima con Pasalic al 61′ e successivamente con Samardzic al 81′. Con questa vittoria l’Atalanta torna in corsa per il quarto posto e si porta a -5 dal Napoli creando una bagarre incandescente per questo finale di stagione.

Tabellino del match

Reti: 18′ Beukema, 61′ Pasalic, 81′ Samardzic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (69′ Djimsiti), Hien, Kolasinac (84′ Ahanor); Bellanova (57′ Bernasconi), De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (46′ Samardzic), Zalewski; Krstovic (57′ Scamacca). All. Palladino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus (70′ Olivera); Mazzocchi (67′ Spinazzola), Elmas, Lobotka, Gutierrez (67′ Politano); Vergara (70′ Giovane), Alisson (85′ Lukaku); Hojlund. All. Conte

Ammoniti: 37′ Juan Jesus, 77′ Zalewski

