Soulè e Dybala per una maglia da titolare. Ballottaggio El Shaarawy-El Aynaoui

La seconda giornata di Serie A propone la sfida tra Pisa e Roma, in programma sabato 30 agosto alle 20:45 allo Stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani. I nerazzurri di Alberto Gilardino arrivano all’appuntamento dopo l’ottimo pareggio conquistato a Bergamo contro l’Atalanta, primo segnale incoraggiante in una stagione che si preannuncia complessa. Per l’esordio davanti al proprio pubblico, il tecnico valuta di schierare dal primo minuto Nzola, pronto a guidare l’attacco. Sul fronte opposto, la Roma di Gian Piero Gasperini ha inaugurato il campionato con una vittoria sul Bologna e intende confermare subito la propria solidità. Possibile novità dal primo minuto con Soulé preferito a Dybala, mentre resta aperto il ballottaggio tra El Shaarawy ed El Aynaoui.

Pisa-Roma, probabili formazioni e dove vederla

PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

La gara sarà trasmessa su DAZN e Sky Sport sabato 30 agosto alle 20:45.