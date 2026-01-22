Pisilli-show, la Roma supera lo Stoccarda (2-0)

Doppietta di Pisilli e Roma da applausi
La Roma non sbaglia l’appuntamento europeo, Gasperini opta per il turnover, la squadra risponde al meglio. Protagonista della serata il baby Pisilli autore di una doppietta. La Roma supera 2 a 0 lo Stoccarda e vive al meglio il magic moment. Gasperini può sorridere, la Roma c’è.
TABELLINO ROMA-STOCCARDA
ROMA-STOCCARDA 2-0
Marcatori: 40′ Pisilli, 93′ Pisilli
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (59′ N’Dicka), Ghilardi; Rensch, Koné (60′ Cristante), Pisilli, Tsimikas (72′ Wesley); Soulé (84′ Mancini), Pellegrini (72′ Dybala); Ferguson. All. Gasperini.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon (82′ Vagnoman), Chabot, Jeltsch, Hendriks; Andres (82′ Spalt), Karazor; Leweling, Fuhricj (70′ Demirovic), Mittelstadt (70′ Bouanani); Undav. All. Hoeness.
Arbitro: Brooks (Inghilterra)
Ammoniti: Mittelstadt, Chabot, Celik
Espulsi: –