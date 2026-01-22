Pisilli-show, la Roma supera lo Stoccarda (2-0)

Di
Ilda Ceriku
-
7
uefa europa league 2025 2026: roma vs stoccarda
ESULTANZA ROMA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Doppietta di Pisilli e Roma da applausi

La Roma non sbaglia l’appuntamento europeo, Gasperini opta per il turnover, la squadra risponde al meglio. Protagonista della serata il baby Pisilli autore di una doppietta. La Roma supera 2 a 0 lo Stoccarda e vive al meglio il magic moment. Gasperini può sorridere, la Roma c’è.

TABELLINO ROMA-STOCCARDA
ROMA-STOCCARDA 2-0

Marcatori: 40′ Pisilli, 93′ Pisilli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (59′ N’Dicka), Ghilardi; Rensch, Koné (60′ Cristante), Pisilli, Tsimikas (72′ Wesley); Soulé (84′ Mancini), Pellegrini (72′ Dybala); Ferguson. All. Gasperini.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon (82′ Vagnoman), Chabot, Jeltsch, Hendriks; Andres (82′ Spalt), Karazor; Leweling, Fuhricj (70′ Demirovic), Mittelstadt (70′ Bouanani); Undav. All. Hoeness.

Arbitro: Brooks (Inghilterra)

Ammoniti: Mittelstadt, Chabot, Celik

Espulsi: –

