Parigini in campo con il 4-3-3. Difesa affidata Marquinhos e Skriniar centrali di difesa, davanti a Donnarumma, con Hakimi e Mukiele sulle fasce. In mezzo al campo Zaire-Emery, Vitinha e Lee. In avanti il tridente composto da Asensio, Mbappé e Kolo Mouani.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Mukiele; Zaire-Emery, Vitinha, Lee; Asensio, Mbappé, Kolo Muani. All. Luis Enrique.

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Colin, Traoré, Hérelle, Udol; Camara, Jean Jacques; Van den Kerkhof, Jallow, Sabaly; Elisor. All. Bölöni.