Roma, possibile 3-5-2 per Ranieri. Difesa Mancini, Hummels e Ndicka. In mezzo al campo Konè e Paredes, sostenuti sulle fasce da Saeleaekers e Angeliño. In avanti la coppia composta da Dybala e Dovbyk. Tra i pali c’è Svilar.

Roma – Lazio, la formazione dei giallorossi:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saeleaekers, Konè, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.