L’ex attaccante della Lazio, Roberto Rambaudi, ha espresso le sue opinioni sulla situazione attuale della squadra sotto la guida di Sarri ai microfoni di notizie.com. In particolare, ha attaccato il tecnico biancoceleste, sostenendo che la difficoltà che la squadra sta vivendo è dovuta al fatto che il ciclo non sia mai iniziato.

Le dichiarazioni di Rambaudi

Ecco le sue parole: “Io non posso dire che il ciclo di Sarri sia già finito, ma piuttosto ci sarebbe da chiederci se sia mai iniziato! Paragone con Zeman? Credo che sia impossibile fare un parallelismo tra la Lazio attuale di Mister Sarri e la nostra Lazio dell’epoca, soprattutto perché ci troviamo di fronte a giocatori diversi, epoche diverse, qualità diversa e soprattutto gioco diverso, a mio modo di vedere. Una mentalità, una filosofia soprattutto completamente diversa. Uno amava andare più in verticale con velocità, l’altro preferisce fare del possesso palla l’arma per stanare gli avversari”.