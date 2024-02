Rayo Vallecano-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Torna a giocare ne La Liga la capolista Real Madrid, che affronterà domenica, alle 14, il Rayo Vallecano allo Stadio Teresa Rivero. I Blancos, reduci dalla vittoria sul campo del Lipsia in Champions League e quella contro il Girona in campionato, a caccia di punti per allungare sulle avversarie, lontane cinque lunghezze. Diversa la situazione del Rayo Vallecano, quattordicesimo e tre sconfitte di file, l’ultima delle quali arrivata contro il Maiorca. La gara d’andata è terminata 0-0. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Rayo Vallecano-Real Madrid, le probabili formazioni:

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Valentin, Ciss; Palazon, Perez, Garcia; Camello. All. Francisco.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Nacho, F Garcia; Valverde, Kroos, Camavinga; Joselu; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.