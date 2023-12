Blancos di Carlo Ancelotti ospitano il Granada nel match valido per la quindicesima giornata de La Liga. Il Real Madrid, che si è ripreso il primato della classifica, a pari merito con il Girona, a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Diversa la situazione degli andalusi, penultimi, che hanno raccolto soltanto 7 punti in quattordici gare. L’ultimo precedente al Bernabeu, risalente a febbraio 2022, è terminato 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete di Asensio. La sfida sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Bellingham, Kroos, Modric; Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz. All. Ancelotti.

GRANADA (4-3-3): Ferreira; Sanchez, Rubio, Miquel, Neva; Zaragoza, Villar, Ruiz; Puertas, Uzuni, Callejon. All. Paco López.