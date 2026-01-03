Ritorno amaro per Gasperini a Bergamo. L’Atalanta batte la Roma 1-0 tra le polemiche

Gasperini ritorna a Bergamo in quella che per nove anni è stata la sua casa. Dopo 8 minuti la Roma ha un’occasione colossale grazie all’errore di Ederson che serve nella propria area Dybala, l’argentino prova a evitare l’uscita di Carnesecchi poi serve al limite Ferguson che effettua due conclusioni entrambe chiuse dal muro nerazzurro. Al 12′ sugli sviluppi di corner l’Atalanta trova il vantaggio con Scalvini che crea non poche polemiche da parte della Roma per un possibile fallo del difensore su Svilar ma per Fabbri e il Var è tutto regolare. Intorno alla mezz’ora di gioco Scamacca trova il raddoppio di testa sul cross di Bernasconi ma, dopo OFR, Fabbri annulla per posizione di fuorigioco a inizio azione del centravanti e stavolta a contestare la decisione è la squadra nerazzurra.

La Roma perde a Bergamo

La Roma trova una doppia occasione a inizio secondo tempo prima con una grande giocata in area di Ferguson fermato da un ottimo Carnesecchi e subito dopo Soulè da posizione defilata calcia sul primo palo sul petto dell’estremo difensore dell’Atalanta. Successivamente sono i bergamaschi a creare i migliori presupposti per il gol prima dell’assalto finale della Roma alla ricerca del pareggio. I giallorossi infine perdono e si trovano l’aggancio in classifica della Juve ma si trovano dietro per lo scontro diretto.

Tabellino del match

Reti: 12′ Scalvini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (59′ Hien), Djimsiti, Kolasinac (26′ Ahanor); Zappacosta, De Roon, Ederson (72′ Maldini), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (60′ Musah); Scamacca (72′ Krstovic). All. Palladino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski (46′ Wesley), Hermoso; Celik, Cristante, Konè (83′ Pisilli), Rensch (59′ Tsimikas); Soulè (66′ El Shaarawy), Dybala; Ferguson (60′ Dovbyk). All. Gasperini

Ammoniti: 19′ De Roon, 43′ Mancini, 45+3′ Hermoso