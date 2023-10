Brutte notizie per Pellegrini, infortunio più serio del previsto

Come riporta vocegiallorossa, arrivano brutte notizie per José Mourinho. Secondo Sky Sport, Lorenzo Pellegrini avrebbe subìto un problema al flessore della coscia durante la sfida contro il Servette. Questo comporterà l’assenza forzata del capitano per un mese dai campi.