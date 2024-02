Roma-Cagliari, le scelte di De Rossi e Ranieri | Le formazioni

Prima da titolare per il neo acquisto, ex Lipsia, Angeliño, impiegato sul lato sinistro di difesa, a sostegno di Mancini, Llorente, posti al centro, e Karsdorp, a destra. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Pellegrini. In avanti il tridente composto da Dybala ed El Shaarawy ai lati della punta, Lukaku. Tra i pali: Rui Patricio.

Ranieri ritrova Luvumbo, rientrato dalla Coppa d’Africa, in ballottaggio con Petagna per una maglia da titolare accanto a Lapadula. Centrocampo affidato a Nandez, Prati e Makoumbou, alle spalle di Viola sulla trequarti. In difesa dal 1′ il neo acquisto, ex Fiorentina, Mina, in coppia con Dossena al centro della difesa, supportati da Zappa e Augello sulle fasce. In porta: Scuffet.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.