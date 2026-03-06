Non c’è tregua per Paulo Dybala, mentre nella settimana ha vissuto la più dolce settimana della sua vita, grazie alla nascita del primo figlio, sul lavoro il giocatore continua a vivere un vero e proprio calvario. L’attaccante si ritrova a fare l’ennesimo conto con la salute, dovrà subire un’operazione al ginocchio sinistro.

Roma, calvario Dybala: si deve operare al ginocchio

L’attaccante argentino è arrivato in mattinata a Villa Stuart, dove poi è stata operata un’arteoscopia per la rimozione del menisco esterno che si era parzialmente lesionato. L’infortunio era arrivato durante l’allenamento di giovedì mattina: appena dieci minuti dopo l’inizio era tornate quel dolore che lo tormenta ormai dalla sfida di fine gennaio contro il Milan.

Il giocatore aveva optato per una terapia conservativa, tra agopuntura e terapie specifiche, ma in questo tempo l’infiammazione non si era mai ridotta. Per lui oggi l’operazione in artroscopia al ginocchio a Villa Stuart ha tolto ogni dubbio. L’ex attaccante della Juventus dovrebbe stare fermo circa 45 giorni e quindi tornare a disposizione di Gasperini con la sua Roma a fine aprile per le ultime giornate di campionato. Per Dybala è necessario un mese e mezzo di assenza.