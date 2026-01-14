Roma eliminata dal Torino (2-3)

La Roma saluta la Coppa Italia
TABELLINO
Roma-Torino 2-3
Roma (3-4-2-1): Svilar 4.5; Celik 6, Ziolkowski 5.5 (dal 1’ st Ndicka 5.5), Ghilardi 5.5; Rensch 5.5 (dal 1’ st Hermoso 6.5), Cristante 5.5, Pisilli 6 (dal 13’ st M. Koné 6), Wesley 6.5; Soulé 5.5 (dal 14’ st Dybala 6), El Shaarawy 6; Bailey 5.5 (dal 36’ st Arena 7.5). All. Gasperini. A disp. Vasquez, Zeleny, Tsimikas, Lulli, Bah.
Torino (3-4-1-2): Paleari 6.5; Tameze 5.5, Ismajli 6 (dal 26’ st Maripan 6), Coco 6; Lazaro 5.5, Ilkhan 7.5, Gineitis 6 (dal 26’ st Casadei 6.5), Aboukhlal 6 (dal 41’ st Dembelé sv); Vlasic 7; Simeone 6.5 (dal 26’ st Njie 6), Adams 7.5 (dal 43’ st Ngonge sv). All. Baroni. A disp. Israel, Popa, Pellini, Anjorin, Acquah, Zapata.
Arbitro: Bonacina.
Marcatori: 35’ e 52’ Adams (T), 46’ Hermoso (R), 81’ Arena (R), 90’ Ilkhan (T).
Ammoniti: Rensch (R), Ghilardi (R); Aboukhlal (T), Lazaro (T).
Espulsi: –