Roma-Empoli, le ultimissime dall’Olimpico

Oggi inizierà il vero campionato della Roma, come sottolineato ieri da Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha ribadito in conferenza stampa come bisogna iniziare a vincere e per questo ha scelto il tandem d’attacco formato da Dybala e Lukaku. Prima da titolare per N’Dicka e ci sono Bove e Aouar a centrocampo. Solito 4-3-2-1 per Zanetti, che schiera Caputo unica punta.

Probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Aouar, Bove, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynsky, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.