Roma, fatta per la cessione di Kumbulla al Sassuolo | I dettagli

La Roma come già anticipato, era in trattativa con il Sassuolo per la cessione del centrale Kumbulla. Stando alle ultime riportate da TMW, sarebbe stato raggiunto nella notte l’accordo tra i giallorossi e i neroverdi per il trasferimento in prestito del difensore.

Roma, i dettagli della cessione di Kumbulla

L’operazione tra la Roma e il Sassuolo, si chiuderà in prestito secco fino al termine della stagione. Sul giocatore c’era anche l’Udinese, ma vista la permanenza di Perez si è di fatto defilata dalla trattativa.