Roma, il silenzio-protesta di Gasperini: il motivo è il mercato fermo

La Roma assiste al silenzio del tecnico Gasperini che cerca, a modo suo, di fare una protesta contro la società di Trigoria. La dirigenza giallorossa dovrà trovare una soluzione, dovrà accelerare per portare al Gasp le risorse di cui necessita per portare la stagione al termine. Oggi è previsto un incontro tra i vertici per decidere come muoversi.

Roma, oggi vertice tra società e allenatore in capitale

Il tecnico, ieri, dopo il match contro il Lecce (vinto 2-0) è uscito dal Via del Mare con i tre punti ma anche storcendo il naso verso la propria dirigenza. Gasperini non è per niente contento per quanto riguarda il calciomercato. L’allenatore si aspettava rinforzi all’apertura della sessione invernale ma dopo un’accelerata non si è chiuso nessun affare e il malumore a Trigoria è evidente e aumenta giorno per giorno.

Intanto, in capitale, oggi, è prevista una giornata importante, soprattutto in chiave mercato per la Roma. Nella giornata di oggi è previsto un incontro a Trigoria tra Gasperini e la proprietà, alla presenza anche dei capi della società: i Friedkin e di Ryan Friedkin. Subito dopo il vertice, Frederic Massara tornerà a concentrarsi sulle operazioni in entrata per la Roma. Il direttore sportivo ha in agenda alcuni viaggi all’estero con l’obiettivo di sbloccare diverse trattative ancora in fase di stallo.