Roma, intreccio di mercato Pessina-Baldanzi | La situazione

Roma, Baldanzi pronto a firmare con il Verona. Pessina sempre più verso la Capitale

La Roma è tra le protagoniste delle ultime ore di mercato, con diverse operazioni che stanno ridefinendo il volto della rosa a disposizione di Gasperini. Dopo giorni di trattative, è arrivata l’ufficialità di Kostas Tsimikas: il terzino greco sbarca a Trigoria in prestito secco dal Liverpool, aggiungendo esperienza e alternative sulle corsie esterne. Parallelamente resta calda la pista che porta allo scambio tra Dovbyk e Gimenez con il Milan, un’idea che le due società stanno continuando a valutare in queste ore.

Definitivamente tramontata invece la suggestione Tyrique George: le richieste del Chelsea, superiori ai 30 milioni di euro più una corposa percentuale sulla futura rivendita, hanno bloccato qualsiasi margine di trattativa.

Ora l’attenzione è tutta sull’ultimo incastro: Baldanzi al Verona e Matteo Pessina alla Roma. Con il club veneto è già stata trovata l’intesa per il trasferimento del giovane trequartista in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, mentre, come rivelato questa mattina in anteprima, dal Monza arriverà Pessina con la stessa formula. Restano soltanto da definire gli ultimi dettagli burocratici, ma l’operazione sembra destinata a chiudersi in tempi rapidi. Con poco più di quattro ore alla fine del mercato, sarà probabilmente l’ultimo colpo della Roma.