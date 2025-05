Roma – Milan, le ultime sulle formazioni

Roma – Milan, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, è uno snodo decisivo per la corsa all’Europa. I giallorossi sono chiamati a vincere per rimanere sulla scia delle squadre in lotta per la Champions; stesso discorso per i rossoneri, soprattutto dopo la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia. Ranieri pronto a confermare i soliti noti per la sfida dell’Olimpico, con Celik confermato in difesa, Rensch sull’out di destra e la coppia Shomurodov–Soulé pronta ad agire dietro Dovbyk. Conceição valuta le candidature di alcuni giocatori in diverse zone del campo: Thiaw cerca una maglia da titolare in difesa, così come Loftus-Cheek è pronto a insidiare Fofana in mediana; Gimenez è il favorito a partire dal primo minuto in attacco. La partita, in programma domenica 18 maggio alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Roma – Milan, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov; Dovbyk. All. Ranieri

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Gimenez. All. Conceição