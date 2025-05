Milan, trasformazione in programma: da Italiano a Chiesa, quali sono gli obiettivi?

Sergio Conceição è sempre più lontano dalla panchina del Milan. I rossoneri sono pronti ad aprire un nuovo corso con cambi sia a livello dirigenziale che in panchina.

Milan, Italiano favorito per la panchina

Sergio Conceição è sempre più lontano dalla panchina del Milan. I rossoneri sono pronti ad aprire un nuovo corso con cambi sia a livello dirigenziale che in panchina. Stando a quanto riferisce SportMediaset, il preferito come allenatore è l’attuale tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, apprezzato per gioco e gestione. L’alternativa resta lo svincolato Massimiliano Allegri.

Un Milan “Italiano”: piacciono Pellegrini e Chiesa