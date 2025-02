Ranieri sfida Nesta, derby in panchina in Roma Monza

Roma in campo per recuperare posizioni in classifica, ospite il Monza di Nesta.

Roma – Monza, le formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Shomurodov. All. Ranieri.

MONZA (3-5-2): Turati; Palacios, Brorsson, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Ganvoula. All. Nesta.