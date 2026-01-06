Roma: per Dovbyk problemi all’adduttore. Potrebbe saltare la cessione

Artem Dvovbyk dopo aver segnato il raddoppio contro il Lecce, ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema all’adduttore. Dai controlli che saranno fatti nelle prossime ore si potrà capire l’entità dell’infortunio e per quanto tempo dovrà stare fuori dal rettangolo di gioco.

I tempi di recupero dall’infortunio in questi casi potrebbero rientrare nell’ordine di un mese, ed il problema si pone in quanto Artem Dovbyk era sul mercato pronto per essere ceduto, ma ad oggi tutto ciò potrebbe saltare.