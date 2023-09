Roma, tante le incertezze: Pinto sbaglia il mercato

Poco dopo il suo arrivo alla Roma il 4 gennaio 2021 Tiago Pinto si presentò con il ritorno di El Shaarawy in giallorosso. Ma da allora il contributo del general manager romanista ha lasciato molto a desiderare. Dybala, Lukaku e tanti altri sono arrivati grazie a Mourinho, perciò fa capire quanta difficoltà ha Pinto nel fare mercato.

Roma, gli acquisti flop di Tiago Pinto

Un general manager che non hai mai fatto mercato e si vede. La prima esperienza con la Roma sta diventando veramente pesante. Gli acquisti di Shomurodov, Vina, Celik, ma possono esserne citati altri. Ultimo ma non ultimo Renato Sanches, preso per ossessione. Devono spiegare al gm che l’ossessione è durato 20 minuti in campo mentre i match ne durano 90. Ha messo in difficoltà la società e Pinto, prima o poi, dovrà rispondere di questi fallimenti.