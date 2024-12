Salernitana: Colantuono si è dimesso

Stefano Colantuono non è più l’allenatore della Salernitana così come riporta il sito gianlucadimarzio. COlantuono dopo la sconfitta di Catanzaro ha rassegnato le dimissioni, ed ora Petrachi dovrà metetrsi alla ricerca del terzo allenatore di questa prima parte di stagione. La Salernitana occupa il terz’ultimo posto in Serie B, ed una eventuale retrocessione avrebbe negative ripercussioni sulla società di proprietà di Iervolino.