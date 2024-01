Salernitana-Juventus, le scelte di Inzaghi e Allegri | Le formazioni

Sette cambi per Inzaghi rispetto alla sfida di Coppa Italia dell’Allianz Stadium. Daniluc dal 1′ sulla destra, con Gyomber e Fazio centrali, e Bradaric sulla sinistra. Cenrtrocampo a tre con Legowski, Bohinen e Maggiore. In avanti, alle spalle di Simy, si rivede Candreva, insieme a Tchaouna, sulla trequarti.

Fuori Chiesa, per trauma contusivo-distorsivo al ginocchio, Allegri si affida ancora a Yildiz, in coppia con Vlahovic. Il tecnico toscano, che dovrà fare a meno anche di Locatelli, fuori per squalifica, opta per Nicolussi Caviglia titolare, con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Sulle fasce dentro Weah, autore di un gran gol nella gara di Coppa Italia, e Kostic. Linea difensiva a tre con Gatti, Bremer e Danilo.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Legowski, Bohinen, Maggiore; Tchaouna, Candreva; Simy. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.