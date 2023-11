Si rivede Anguissa tra i titolari di Rudi Garcia, in mezzo al campo con Lobotka e Zielinski. Ancora fuori Osimhen, attacco affidato a Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. In difesa out Natan, espulso nella gara contro il Milan, dentro Juan Jesus con Rrahmani al centro della difesa. In casa Salernitana occasione per Daniliuc sulla fascia. In avanti Dia con Candreva e Jovane.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia, Jovane. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.