Sampdoria – Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla

A Marassi arriva il Sassuolo, capolista, ospite della Sampdoria, nella gara valevole per la ventisettesima giornata di Serie B. Blucerchiati con la necessità di un risultato positivo per provare ad uscire dalla melma della zona playout. Dopo due vittorie consecutive contro Modena e Cosenza, la corsa della formazione di Semplici si è arrestata con la sconfitta nella scorsa uscita nello scontro salvezza contro il Südtirol. D’altro canto, procede senza intoppi la strada verso la Serie A del Sassuolo, sempre più primo e con 11 punti di vantaggio sulla terza. La gara, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN.

Sampdoria – Sassuolo, le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Venuti, Meulensteen, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Niang. All. Semplici.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Iannoni, Ghion, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso.