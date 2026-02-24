Punto GG – Arbitri nella bufera; Inter ad un passo dal tricolore

In testa perdono terreno Milan e Napoli, ne approfittano Chivu e Gasperini

Turno di campionato che lascia pesantemente il segno sulla lotta scudetto che ormai, salvo crolli impensabili e difficilmente pronosticabili, vede l’Inter lanciatissima verso il titolo. Mentre i nerazzurri pur faticando “matano” il Lecce, grazie all’ispirazione del solito Dimarco ed alle finalizzazioni di due marcatori non consueti come Mkhitaryan e Akanji, i cugini di Allegri, imbattuti da 24 giornate, cadono in casa al cospetto del Parma (l’ex squadra di Chivu…) giunto alla terza vittoria consecutiva e con ormai un piede e mezzo fuori dal fosso retrocessione. I rossoneri protestano per l’intervento duro (ma regolare?) di Corvi su Loftus-Cheek e per la convalida della rete di Troilo, a loro dire determinata da un blocco non esattamente corretto sul portiere Maignan, ma devono più che altro recriminare sulle occasioni perse e sulla gestione complessiva della partita certo non tra le migliori della stagione.

Se Sparta piange, Atene non ride di certo; il Napoli sempre incerottatissimo di Conte parte bene contro l’Atalanta, va in vantaggio e raddoppia ma senza fare i conti con Chiffi e la sua “ciurma da Var” che incredibilmente e inspiegabilmente annullano il gol di Gutierrez per un normale contatto Hojlund – Hien ritenuto falloso (!); non sapremo mai come sarebbe terminata la gara qualora la rete fosse stata giustamente concessa, ma di certo il sospetto che il seguito della stessa sia stato inficiato da quella decisione rimarrà ben evidente anche nei prossimi mesi.

Il crollo di Napoli e Milan fa gongolare la Roma che regola nella ripresa la Cremonese, ormai in caduta libera, ed aggancia i partenopei al terzo posto. Gli uomini di Gasperini premono gli ospiti nella loro metà campo per tutta la durata dell’incontro fino a vincerne la resistenza; i grigiorossi, a secco di risultati positivi ormai da troppo tempo, vedono ora spalancarsi il baratro della B dopo aver interpretato per mesi il ruolo di sorpresa positiva del campionato. I giallorossi, con alle viste lo scontro diretto con la Juventus, ora sono concretamente il lizza non solo per un posto Champions ma anche per la piazza d’onore che alcune settimane fa pareva inarrivabile.

Juve sempre più giù; Como e Atalanta ad un passo

Continua il periodo nero di Spalletti che reduce dalla scoppola, forse irrecuperabile, di Champions, rimedia un’altra brutta e significativa sconfitta anche contro il Como, più che mai lanciato alla conquista di un piazzamento che alla vigilia del campionato nemmeno lo stesso Fabregas avrebbe mai potuto immaginare di poter raggiungere. Qualche infortunio di troppo e una costante difficoltà a trovare la via della rete, rendono complicato il cammino dei bianconeri che nemmeno l’ex tecnico della Nazionale pare in grado di riportare sugli antichi livelli.

La Fiorentina aggancia la quota salvezza; è crisi nera per Cremonese e Toro (che caccia Baroni)

Detto del calo costante della Cremonese, che mantiene ancora in sella Nicola, c’è da sottolineare la crisi ormai conclamata del Torino che ha dato l’addio a Baroni rilanciando su D’Aversa, tecnico esperto in salvezze ma reduce dalla retrocessione sulla panchina dell’Empoli… Vedremo se il cambio alla conduzione porterà per la società del contestatissimo Cairo i risultati sperati.

Poco più in basso la Fiorentina superando il Pisa nel derby della Toscana è riuscita ad agganciare dopo mesi la quota salvezza, proprio a scapito della Cremonese e del Lecce; sarà la volta buona per i ragazzi di Vanoli o dobbiamo aspettarci altre fragorose e pericolosissime cadute?