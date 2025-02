Serie B: i risultati della 25^ giornata. Il Pisa cade in casa, il Cosenza torna alla vittoria

In questo sabato di anticipi di Serie B, fa rumore il tonfo inaspettato del Pisa contro il Cittadella, veneti che non hanno rubato niente ed hanno capitalizzato al massimo le tre azioni da gol che hanno avuto nei 96 minuti. Nerazzurri sfortunati con un gol annullato per centimetri ed un palo colpito da Moreo nel finale, ed ora le lunghezze di distanza dal Sassuolo salgono a cinque, con i neroverdi che hanno calato il tris al Mantova. Il Cosenza torna alla vittoria e batte nello scontro salvezza la Carrarese grazie ad una rete di Hristov, infine la Sampdoria vince 1-90 contro il Modena grazie ad una rete di Niang.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Brescia-Salernitana 0-0.

Sabato, ore 15:00 Pisa-Cittadella 0-1. Marcatore: 83’ Pandolfi.

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Catanzaro 1-1. Marcatori: 32’ Lusardi (F), 59’ Quagliata (C).

Sabato, ore 15:00 Cosenza-Carrarese 1-0. Marcatore: 69’ Hristov.

Sabato, ore 15:00 Mantova-Sassuolo 0-3. Marcatori: 19’ Laurientè, 54’ Laurientè, 90’+5 Pierini.

Sabato, ore 17:15 Sampdoria-Modena 1-0. Marcatori: 16’ Niang.

Domenica, ore 15:00 Cremonese-Sudtirol

Domenica, ore 15:00 Reggiana-Cesena

Domenica, ore 15:00 Spezia-Palermo

Domenica, ore 17:15 Juve Stabia-Bari