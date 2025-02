Serie B: i risultati della 25^ giornata. Pari tra Spezia e Palermo, Cremonese tris al Sudtirol

Finisce in parità la partita al Picco tra Spezia e Palermo, con i rosanero che in vantaggio di due reti si sono fatti rimontare allo scadere dalle reti di Esposito e Aurelio ex di turno. La squadra di Dionisi era andata sul doppio vantaggio con Ranocchia grazie ad un eurogol e Brunori, ma nel finale i cambi cervellotici dell’ex Sassuolo hanno consegnato ai padroni di casi il pari più che meritato. La Cremonese si porta a meno otto dallo Spezia, 3-1 al Sudtirol grazie alle reti di Vandeputte e doppio De Luca, la Juve Stabia con lo stesso risultato batte il Bari, il Cesena vince a Reggio Emilia grazie ad una rete di Saric.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Brescia-Salernitana 0-0.

Sabato, ore 15:00 Pisa-Cittadella 0-1. Marcatore: 83’ Pandolfi.

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Catanzaro 1-1. Marcatori: 32’ Lusardi (F), 59’ Quagliata (C).

Sabato, ore 15:00 Cosenza-Carrarese 1-0. Marcatore: 69’ Hristov.

Sabato, ore 15:00 Mantova-Sassuolo 0-3. Marcatori: 19’ Laurientè, 54’ Laurientè, 90’+5 Pierini.

Sabato, ore 17:15 Sampdoria-Modena 1-0. Marcatori: 16’ Niang.

Domenica, ore 15:00 Cremonese-Sudtirol 3-1. Marcatori: 28’ Vandeputte (C), 59’ Davi (S), 76’ De Luca (C), 90’+2 De Luca (C).

Domenica, ore 15:00 Reggiana-Cesena 0-1. Marcatore: 57’ Saric.

Domenica, ore 15:00 Spezia-Palermo 2-2. Marcatori: 1’ Ranocchia (P), 72’ Brunori (P), 90’+2 F. Espostito (S), 90’+5 Aurelio (S).

Domenica, ore 17:15 Juve Stabia-Bari 3-1. Marcatori: 21’ Piscopo (J), 47’ Adorante (J), 75’ Pereiro (B), 90’+5 Leone (J).