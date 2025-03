Serie B: i risultati della 29^ giornata. Oggi Spezia-Pisa, Cremonese poker al Catanzaro

La Cremonese nello scontro di alta classifica cala il poker al Catanzaro, a segno Johnsen con una doppietta, Ravanelli e De Luca, ed aumenta il vantaggio proprio sui calabresi. La Salernitana batte con il minimo scarto il Modena, a segno Soriano e speranze di salvezza aumentate, così come per il Frosinone che batte 1-0 la Carrarese e si avvicina alla quota salvezza. Finisce in parità Mantova-Juve Stabia, così come Brescia-Cesena e Sampdoria Palermo con il solito Pohjanpalo ancora a segno. Oggi in programma al Picco la sfida tra Spezia e Pisa, rispettivamente terza e seconda forza del campionato, mentre il Sassuolo sarà impegnato in casa contro il Bari.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Cosenza-Reggiana 1-0. Marcatore: 26’ Artistico.

Sabato, ore 15:00 Salernitana-Modena 1-0. Marcatore: 63′ Soriano

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Frosinone 0-1. Marcatore: 70′ Cichella

Sabato, ore 15:00 Cremonese-Catanzaro 4-0. Marcatori: 31′ Johnsen, 65′ Ravanelli, 70′ De Luca, 76′ Johnsen.

Sabato, ore 15:00 Mantova-Juve Stabia 1-1. Marcatori: 51′ Mosti (J), 80′ Solini (M).

Sabato, ore 17:15 Sampdoria-Palermo 1-1. Marcatori: 1’ Coda (S), 40’ Pohjanpalo (P).

Sabato, ore 19:30 Brescia-Cesena 1-1. Marcatori: 45’ Adorni (B), 50’ Calvani (Aut.) (C).

Domenica, ore 15:00 Spezia-Pisa

Domenica, ore 15:00 Sassuolo-Bari

Domenica, ore 17:15 Cittadella-Sudtirol