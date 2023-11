Il Palermo batte il Brescia

Dopo un mese il Palermo torna alla vittoria, era il 2 Ottobre quando vinse 2-0 a Modena, ed oggi grazie ad una rete di Coulibaly di testa nel primo tempo è riuscito a battere un buon Brescia, che nel finale ha sfiorato il pareggio.

Nell’altro recupero di campionato, finisce in parità tra Lecco e Spezia, ma sono i lombardi a recriminare per un gol annullato per fuorigioco e per un incredibile errore di Novakovich solo davanti a Dragowski.

Il Palermo sale a 23 punti a -1 dal Venezia secondo, Lecco e Brescia salgono entrambe a 9 punti in classifica.