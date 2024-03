Serie B: il programma della 29^ giornata. Il Parma batte il Brescia nell’anticipo.

Il Parma batte il Brescia con una rete nel finale

Il Parma nell’anticipo del venerdì batte nel finale il Brescia e si avvicina sempre di più al ritorno in Serie A. Brescia che passa in vantaggio con Jallow con un tiro in diagonale, poi nella ripresa Man pareggia i conti e nel finale il solito Delprato regala tre punti ai Ducali. Oggi il resto del programma:

Venerdì ore 20.30

Parma-Brescia:2-1 16′ Jallow, 52′ Man, 89′ Delprato

Sabato ore 14

Cosenza-Cittadella:

Modena-FeralpiSalò:

Spezia-SudTirol:

Sabato ore 16.15

Catanzaro-Reggiana:

Cremonese-Como:

Pisa-Ternana:

Domenica ore 16.15

Lecco-Palermo:

Venezia-Bari:

Lunedì ore 20.30

Sampdoria-Ascoli: