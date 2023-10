Il programma Domenicale della Serie B

Il campionato di Serie B ha una padrona, il Parma è inafferrabile per tutti fino ad oggi, la vittoria per 3-1 ad Ascoli dimostra una disarmante forza su tutte le avversarie. La Sampdoria cade pesantemente contro il Sudtirol, il Catanzaro affonda a Como, basta un rigore di Verdi a fissare il risultato finale per la squadra di Longo.

Oggi il Venezia attende un Pisa ferito dalla sconfitta interna contro il Lecco, i lombardi sono in trasferta a Palermo, il Bari è atteso dalla trasferta di Brescia, la Ternana cerca punti a Modena.

Le partite dell’11^ giornata